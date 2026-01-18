Salamanca resiste en 2025: el empleo crece con fuerza pese a la pérdida de empresas

Salamanca cerró el ejercicio 2025 con una evolución económica de doble lectura. Por un lado, la provincia sufrió una ligera erosión en su estructura empresarial, terminando el año con un total de 10.103 empresas cotizantes a la Seguridad Social. Esta cifra supone un descenso del 0,1 por ciento respecto a los datos registrados en 2024, lo que se traduce en la pérdida neta de una decena de proyectos empresariales en apenas doce meses.

Sin embargo, esta caída en el número de centros de trabajo no frenó la creación de empleo en la provincia charra. Al contrario, Salamanca registró un notable impulso en su mercado laboral, cerrando el año con 96.679 trabajadores por cuenta ajena. Este dato representa un incremento del 2,3 por ciento en comparación con el año anterior, lo que significa que las empresas que permanecen activas en la provincia han aumentado su capacidad de contratación, sumando 2.158 nuevos asalariados al sistema.

En el contexto autonómico, Salamanca se sitúa como una de las provincias con mejor comportamiento en la generación de empleo, superando la media de crecimiento de Castilla y León, que fue del 2,1 por ciento. El avance salmantino (+2,3 por ciento) solo fue superado por los registros de Ávila, Palencia y Zamora, y se situó por delante de motores económicos tradicionales de la región como Valladolid, Burgos o León.