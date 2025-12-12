Salamanca respalda el paro nacional con 354 médicos en huelga durante este viernes

La jornada de paroque comenzó este martes 9 de diciembnre en todo el país por el sindicato médico CESM ha tenido un notable seguimiento en Salamanca, donde 354 médicos han secundado la huelga este viernes, según los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud. Esta cifra supone un 24,3 % del total de facultativos disponibles este viernes en la provincia.

En el conjunto de Castilla y León, la participación media se ha situado en el 26,86 %, con 1.855 médicos en huelga del total de 6.905 efectivos. Por ámbitos asistenciales, la movilización ha tenido mayor impacto en Atención Hospitalaria, donde el seguimiento ha alcanzado el 34 %, mientras que en Atención Primaria se ha quedado en el 12 %. En Hemoterapia, el paro ha sido secundado por una persona.

El seguimiento ha sido desigual por provincias, con cifras que oscilan entre el 10,2 % de Ávila y el 38,4 % de Soria. Burgos (34,9 %), Palencia (29,8 %), León (29,2 %) o Segovia (31 %) se sitúan entre los territorios con mayor respaldo al paro, mientras que Zamora registra un 20,2 % y Valladolid un 25,3 %.

La protesta, impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, pretende mostrar el malestar del colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Dichos médicos reclaman la creación de un estatuto profesional propio y avances reales en la mejora de sus condiciones de trabajo, dos reivindicaciones que, según el sindicato, siguen sin respuesta.