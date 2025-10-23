Salamanca reúne a más de 650 inspectores de Hacienda en su XXXV Congreso Naciona

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha inaugurado hoy el XXXV Congreso Nacional de Inspectores de Hacienda del Estado, que reúne en el Palacio de Congresos a más de 650 profesionales del sector. Durante su intervención, el primer edil destacó la “profesionalidad, independencia, técnica y vigilancia” de estos inspectores, subrayando que su labor es fundamental para sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación y la protección de los más vulnerables, calificándola como una “tarea noble y profundamente social”.

El acto contó también con la presencia de Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda; César Pintado, delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla y León; y Antoinette Musilek, jefe de estudios del Instituto de Estudios Fiscales.

García Carbayo dio la bienvenida a los asistentes destacando a Salamanca como una ciudad de “consensos, acuerdos y trabajo en equipo” y repasó algunos de los grandes proyectos en marcha, especialmente en los ámbitos tecnológico y logístico. Además, anunció que en 2026 la ciudad cumplirá doce años consecutivos congelando los impuestos municipales.

El alcalde también hizo referencia a la renovación generacional en los equipos de inspección y expresó su “alarma y preocupación” por los modelos de financiación singular que se están planteando, ya que, a su juicio, fragmentan la Agencia Tributaria, dificultan la coordinación y podrían abrir puertas al fraude, algo que repercutiría negativamente en familias y empresas de toda España. Por ello, reiteró su apoyo a los inspectores para reclamar un sistema de financiación “justo, sostenible y que preserve la fortaleza de la administración tributaria”.

Durante el congreso, que se prolongará varios días, se desarrollarán mesas redondas y ponencias con expertos en fiscalidad, derecho constitucional y colaboración entre administraciones tributarias, con el fin de abordar los retos actuales del sistema tributario español.