Salamanca reunirá a más de 500 pediatras de toda España del 14 al 16 de mayo

El Palacio de Congresos de Salamanca acogerá, del 14 al 16 de mayo, a más de 500 profesionales sanitarios de toda España con dedicación preferente a niños con patologías nutricionales, digestivas y hepáticas; gracias al XXXII Congreso de la Sociedad Española de la Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica.

Así, durante dos días, dichos pediatras pondrán en común sus investigaciones junto a los mejores ponentes nacionales e internacionales en estas disciplinas en aras de conseguir la excelencia en la asistencia de pacientes pediátricos.

Junto con la actividad científica, tal y como informan desde la organización, "los asistentes podrán establecer lazos investigadores con otros profesionales con el objetivo de establecer nuevos proyectos de mejora asistencial". Además, los asistentes tendrán tiempo para disfrutar del patrimonio cultural y patrimonial de Salamanca.