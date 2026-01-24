Salamanca rinde homenaje a las víctimas de la Matanza de Atocha en su 49º aniversario

Salamanca ha celebrado este varios actos con motivo del 49º aniversario de la Matanza de Atocha, en recuerdo de los abogados y abogadas laboralistas asesinados el 24 de enero de 1977 por la extrema derecha.

El homenaje ha comenzado con un primer acto en la calle Abogados de Atocha, donde militantes, sindicalistas y ciudadanos han recordado el compromiso democrático, la defensa de los derechos laborales y las libertades públicas que encarnaron las víctimas de aquel atentado.

Posteriormente, el homenaje ha continuado en el cementerio de Salamanca, frente a la tumba de Serafín Holgado, uno de los abogados asesinados en la matanza y referente de la lucha obrera y democrática.

En dicho acto PCE y CCOO, representados por sus Secretarios Provinciales, Rubén Guillén y Jose Fernando Luengo, han subrayado la importancia de mantener viva la memoria histórica como herramienta imprescindible para fortalecer la democracia y frenar el avance del autoritarismo y la intolerancia: “Recordar a Atocha es recordar que los derechos no se regalan, se conquistan y se defienden cada día”.