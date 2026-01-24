Salamanca rinde homenaje a las víctimas de la Matanza de Atocha en su 49º aniversario
"Recordar a Atocha es recordar que los derechos no se regalan, se conquistan y se defienden cada día”
Salamanca ha celebrado este varios actos con motivo del 49º aniversario de la Matanza de Atocha, en recuerdo de los abogados y abogadas laboralistas asesinados el 24 de enero de 1977 por la extrema derecha.
El homenaje ha comenzado con un primer acto en la calle Abogados de Atocha, donde militantes, sindicalistas y ciudadanos han recordado el compromiso democrático, la defensa de los derechos laborales y las libertades públicas que encarnaron las víctimas de aquel atentado.
Posteriormente, el homenaje ha continuado en el cementerio de Salamanca, frente a la tumba de Serafín Holgado, uno de los abogados asesinados en la matanza y referente de la lucha obrera y democrática.
En dicho acto PCE y CCOO, representados por sus Secretarios Provinciales, Rubén Guillén y Jose Fernando Luengo, han subrayado la importancia de mantener viva la memoria histórica como herramienta imprescindible para fortalecer la democracia y frenar el avance del autoritarismo y la intolerancia: “Recordar a Atocha es recordar que los derechos no se regalan, se conquistan y se defienden cada día”.
