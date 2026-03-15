La ciudad de Salamanca acogerá durante este mes de marzo una programación cultural y participativa denominada Raíces Cofrades, una iniciativa impulsada por la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA) con el objetivo de reconocer el papel fundamental que las personas mayores han desempeñado en la conservación y transmisión de la tradición de la Semana Santa salmantina.

Esta festividad, declarada de Interés Turístico Internacional, constituye uno de los acontecimientos religiosos, culturales y sociales más relevantes de la capital charra. A lo largo de generaciones, los mayores han sido los protagonistas activos de esta tradición en sus roles de cofrades, músicos, costaleros y fieles espectadores, custodiando una memoria colectiva que resulta imprescindible para comprender la evolución del fenómeno cofrade actual.

Con este nuevo ciclo, FAMASA busca que se valore la experiencia y el compromiso de los mayores, mientras fomenta su participación social y promueve el envejecimiento activo a través de espacios de encuentro intergeneracional. La programación incluye conciertos, actos culturales, actividades gastronómicas y visitas guiadas al patrimonio artístico cofrade de la ciudad.

El calendario de actividades comenzará el próximo miércoles 18 de marzo a 18:00 horas en la sede de la propia federación, con la celebración de un concurso de torrijas y un bingo solidario.

La música procesional llegará el sábado 21 de marzo, a las 19:00 horas, al Centro de Mayores Trastormes de la mano de la Agrupación Musical La Esperanza de Salamanca. Este concierto, enmarcado en el ciclo Ars Procesionalis, permitirá a los asistentes revivir momentos significativos vinculados a los desfiles penitenciales.

Salamanca rinde tributo a la memoria de sus mayores con el programa cultural Raíces Cofrades | FAMASA

Por su parte, el acto central del programa tendrá lugar el 25 de marzo a las 18:30 horas en el auditorio de la Casa de la Iglesia, en Calatrava. Bajo el título 'Raíces de Pasión: Elogio a la Semana Santa desde la mirada de las personas mayores', la jornada contará con un elogio pronunciado por Fray Enrique Mora González y la participación institucional de los presidentes de la federación y de la Junta de Semana Santa, junto a la concejala de Mayores, María Isabel Macías Tello. Además, incluirá la proyección de un vídeo documental sobre la Semana Santa salmantina y una actuación musical a cargo del grupo 'En Armonía Brass Quintet'.

Y para finalizar, el viernes 27 de marzo, ene ste caso a las 11:00 horas, se desarrollará una visita guiada a diversas hermandades y pasos procesionales que partirá desde la iglesia de la Purísima en la plaza de las Agustinas. Esta actividad permitirá conocer de cerca la simbología y la historia del patrimonio artístico de las cofradías desde una perspectiva pedagógica.