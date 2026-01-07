Salamanca roza los 17 años de antigüedad automovilística: el parque móvil salmantino, entre los más envejecidos del país

El parque de vehículos de Salamanca continúa envejeciendo de forma imparable y se sitúa ya en una cifra crítica. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativos a 2024, la edad media de los vehículos en la provincia de Salamanca alcanza los 16,99 años, rozando la barrera de las dos décadas. Esta cifra sitúa a la provincia por encima de la media de Castilla y León (16,82 años) y más de dos años por delante del promedio nacional, que se queda en los 14,87 años.

Esta tendencia coloca a la provincia en la parte alta de una comunidad que es la segunda con los vehículos más "viejos" de toda España, solo superada por Extremadura. Dentro del mapa autonómico, Salamanca presenta un escenario mucho más envejecido que el de provincias como Valladolid, que registra la media más baja con 15,44 años, o Burgos, con 16,23. Por el contrario, todavía se sitúa ligeramente por debajo de los niveles de León, Zamora o Ávila, donde la antigüedad media ya supera los 17 años y medio.

El progresivo envejecimiento del parque salmantino no es solo una cuestión estadística, sino que conlleva un riesgo directo para la seguridad vial. El informe advierte que la edad media de los vehículos implicados en siniestros con víctimas mortales ronda los 13 años, una cifra que Salamanca supera ampliamente. El peligro no reside solo en el estado mecánico, sino en la ausencia de tecnologías de seguridad avanzadas que sí poseen los modelos más modernos, además del alto nivel de emisiones contaminantes que generan los motores más veteranos.

A pesar de esta veteranía, el número total de vehículos en la provincia sigue creciendo y alcanza ya las 256.985 unidades, lo que convierte a Salamanca en la cuarta provincia de la Comunidad con mayor volumen de motorización. Sin embargo, la radiografía del parque es preocupante: más del 55% de los vehículos tienen entre 10 y 24 años, y un alarmante 18% supera ya el cuarto de siglo de antigüedad, mientras que los vehículos nuevos (de menos de cuatro años) apenas representan el 7,6% del total.

Reducir esta edad media es una cuestión de salud pública y seguridad. Según estimaciones del sector, si se lograra renovar el parque hasta situar la edad media por debajo de los diez años, se podrían evitar hasta 260 muertes anuales en las carreteras españolas. Mientras Madrid lidera la renovación con una media de 11,46 años por vehículo, los conductores salmantinos se ven obligados a estirar la vida útil de sus coches hasta límites que comprometen la seguridad y el medio ambiente.