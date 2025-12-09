Salamanca roza los 5.200 visitantes en el puente festivo y confirma el tirón del turismo portugués

Los puntos de información turística de Salamanca registraron durante el último puente festivo un total de 5.197 consultas, una cifra que confirma el buen momento turístico de la ciudad. La gran mayoría, un 81,70%, correspondieron a visitantes nacionales, frente al 16,11% de internacionales y un 2,19% realizadas de forma no presencial.

Entre los viajeros españoles destacaron los procedentes de la Comunidad de Madrid, que concentró el 21,41% de las consultas. Le siguieron los visitantes de Castilla y León —sin contar a los locales— con un 19,45%, Extremadura con un 7,82% y Andalucía con un 6,71%. En el ámbito internacional, Portugal volvió a situarse como principal mercado, con un 35,60% de las consultas recibidas.

Del total de visitantes atendidos en las tres oficinas —sin incluir a residentes en la ciudad— un 31,98% fueron excursionistas, mientras que un 68,02% pernoctaron al menos una noche en Salamanca. La estancia media declarada fue de 2,67 días. La Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor concentró más de la mitad de las solicitudes, con 2.827 consultas.

En cuanto a los espacios patrimoniales y museos, Ieronimus volvió a liderar las visitas con 2.613 personas, seguido de Scala Coeli, que registró 1.352. El Museo de Automoción reunió a 1.203 visitantes, el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas a 1.306 y el Edificio Histórico de la Universidad a 1.165. También destacaron el Palacio de Monterrey, con 842 visitas; Vita Ignatii, con 823; Monumenta Salmanticae, con 606; y el Museo del Comercio, con 399.

Los datos confirman la alta afluencia turística durante el puente y el papel clave del mercado portugués, que continúa siendo uno de los más fieles a la ciudad.