Salamanca roza los estándares europeos en enfermería pero necesita más personal para afrontar el futuro

Salamanca se sitúa entre las provincias de Castilla y León con mejor dotación de enfermeros, alcanzando una ratio de 8,33 por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional (6,36) y muy cerca del estándar europeo (8,19). Sin embargo, el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León advierte que la provincia no está exenta del problema estructural que afecta a toda la comunidad: el déficit de profesionales y la próxima jubilación de miles de ellos.

En total, Salamanca cuenta con 2.733 enfermeros colegiados en activo, según los datos más recientes del INE. Aunque es la segunda provincia con mejor ratio tras Soria, el presidente del Consejo, Enrique Ruiz Forner, alerta de que la región necesita al menos 1.683 enfermeros más para alcanzar los niveles europeos, y que más de 3.600 profesionales están cerca de la edad de jubilación.

“El esfuerzo por mantener una buena cobertura ha sido notable, pero no podemos relajarnos”, advirtió Ruiz Forner. La dificultad para cubrir vacantes en verano, junto con la escasez de sustituciones, compromete la continuidad asistencial, especialmente en áreas rurales y durante los meses estivales.

El Consejo insiste en una estrategia a medio y largo plazo que incluya más plazas universitarias, formación especializada, incentivos laborales y refuerzos estructurales para evitar la improvisación. “Salamanca está bien posicionada, pero no puede bajar la guardia. Sin enfermeros no hay salud, y sin salud no hay futuro”, concluyó el presidente.