Salamanca rozará este viernes los 15 grados en una jornada de marcado ascenso térmico y cielos cubiertos

Salamanca se sitúa este viernes como uno de los puntos más cálidos de Castilla y León gracias a un notable ascenso de las temperaturas. Los termómetros en la capital charra alcanzarán los 14 grados de máxima, una cifra que la coloca a la cabeza de la región, solo superada por los 15 grados previstos en Segovia y superando los valores de otras capitales vecinas como Valladolid o León.

Este incremento del mercurio llega en un día de cielos predominantemente nubosos en toda la provincia. Según las previsiones meteorológicas, se esperan precipitaciones que, si bien serán más intensas en el norte y oeste de la comunidad, en el área de Salamanca se mantendrán de forma débil, dispersa y ocasional a lo largo de la jornada.

El alivio térmico diurno contrasta con el frío persistente que se ha registrado de madrugada en otros puntos de la autonomía. Mientras Salamanca disfruta de temperaturas más suaves, la provincia de León ha vuelto a marcar los mínimos regionales, con valores que han descendido hasta el grado bajo cero en Lagunas de Somoza y los -0,5 grados en Valencia de Don Juan.

Esta situación de inestabilidad, marcada por la nubosidad y el ambiente templado para la época, se mantendrá durante las próximas horas, dejando una sensación térmica agradable en las horas centrales del día a pesar de la falta de sol.