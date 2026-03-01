Salamanca y Segovia sellan su hermanamiento cofrade bajo el vínculo de Ciudades Patrimonio

La fe y la tradición han unido a dos de las Semanas Santas más emblemáticas de Castilla y León. Salamanca y Segovia han ratificado oficialmente su hermanamiento en un solemne acto celebrado en la Sala Caja Segovia (Fundación Torreón de Lozoya), consolidando un vínculo que trasciende lo religioso para abrazar lo cultural y lo institucional.

El presidente de la Junta de Cofradías de Segovia, Víctor Martín Calera, ha ejercido de anfitrión subrayando el “orgullo de ser anfitriones de una Semana Santa como la de Salamanca, de Interés Turístico Internacional”, a la que ha definido como “es un espejo en el que mirarse”. Por su parte, Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, ha agradecido “el recibimiento de Segovia” y ha destacado “los lazos que unen ambas ciudades dentro del grupo de Ciudades Patrimonio para remar en la misma dirección”.

El acto ha contado con un respaldo institucional y social masivo, completando el aforo con autoridades civiles, militares y religiosas, además de representantes de las diez cofradías segovianas y la delegación charra. La parte académica ha corrido a cargo del profesor Ignacio Gabriel Pérez, quien ha recordado la riqueza de la Semana Santa de Salamanca. Declarada de Interés Turístico Internacional en 2003, la Pasión salmantina cuenta con 18 Cofradías, Hermandades y Congregaciones que aportan un valor artístico y tradicional incalculable a las procesiones que recorren el casco histórico de la ciudad.

El acto, que ha servido para intercambiar obsequios y rúbricas, ha puesto de manifiesto la voluntad de ambas capitales de colaborar estrechamente en la promoción de sus tradiciones, aprovechando su estatus común como joyas del patrimonio mundial.

Tras la firma del documento y el tradicional intercambio de regalos, la Agrupación Musical de Cristo Yacente de Salamanca ha amenizado el cierre del evento. Esta formación, que nació en 1987 con apenas tres instrumentos de percusión, ha experimentado un crecimiento exponencial hasta convertirse en ya todo un referente. La agrupación ha recordado hitos como su actuación junto a 'La Redención' de Sevilla en 2022 con motivo de su 35º aniversario. Actualmente, la sección musical continúa su evolución bajo la dirección musical de Sergio Iván González Hernández (quien retomó el cargo a finales de 2023) y la dirección ejecutiva de Luis Albín Martín.