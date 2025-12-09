Salamanca, la segunda provincia de Castilla y León donde más ayudas de comedor para escolares se conceden

Con un importe total de 144.265,61 euros, la provincia de Salamanca se sitúa como la segunda de Castilla y León en ayudas de comedor para escolares del primer ciclo de infantil.

Son datos ofrecidos por el Gobierno Autonómico este martes y que corresponden a la resolución de la convocatoria de 2024 y 2025, de una línea de ayudas que la Consejería de Educación lleva implementando desde 2023.

En el conjunto de toda Castilla y León se han concedido 1.519 ayudas, de las que 295 han sido para escolares salmantinos, una cifra que representa casi el 20 por ciento del total.

Se trata de una cuantía máxima que asciende casi a 800 euros por alumno y que se abona mediante transferencia bancaria. Esta cantidad se corresponde con la multiplicación del precio medio diario del alumnado habitual -4,39 euros- por 179 días. Para saber los escolares a los que se les ha concedido esta ayuda, la Junta ha publicado la resolución en los tablones de anuncios de la Dirección Provincial.

Cabe recordar que a esta línea de ayudas se han podido acoger alumnos escolarizados en centros gestionados por entidades locales o privadas que estén adheridas a la oferta gratuita para cursar el primer ciclo de infantil -alumnos de 0 a 3 años.