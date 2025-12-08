Salamanca es la segunda provincia de la Comunidad con más electores en el extranjero de cara a los próximos comicios autonómicos

En tres meses, leoneses y castellanos volverán a decidir quiénes se ponen al frente de la Junta de Castilla y León. Y serán muchos los que ejerzan su derecho al voto desde el extranjero.

En concreto, son 179.247 los electores de la Comunidad que residen en otros países, según los datos recogidos por la agencia Ical. Esta cifra supone un censo récord que otorga a los residentes en el extranjero casi la posición de décima provincia.

Salamanca es la segunda provincia, por detrás de León, con más electores en el extranjero: 34.873, lo que supone un 10,8 por ciento más que en 2022. Es decir, suma 3.412 votantes en cuatro años, aunque entonces tan solo 612 participaron en las autonómicas. Los destinos principales de estos residentes son Argentina (12.707), Francia (7.735) y Brasil (1.900).

A nivel general, también es Argentina donde reside el mayor número de electores de Castilla y León en el exterior, con 61.014. Le sigue, Francia, con 23.600; Cuba, con 10.287; Alemania, con 9.651; México, con 8.939; Estados Unidos, con 8.692; Brasil, con 7.399; Suiza, con 6.959; Reino Unido, con 5.928; y Chile, con 5.642.