Salamanca será una de las provincias que se beneficiará del millón de euros destinado a la atención en centros de personas con discapacidad

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCyL) de varias órdenes de concesión de ayudas que suman un importe total de 8,17 millones de euros destinados a reforzar la labor de las diputaciones provinciales a través de los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) y a financiar diversas Políticas Sociales.

Del total, 4,24 millones de euros se destinan específicamente a reforzar las funciones de las Oficinas de Asistencia y Asesoramiento a Municipios. Esta dotación, que ha aumentado más del 44% desde 2022, se divide en dos partidas clave:

Asistencia Técnica, Urbanística y Legal: 2,94 millones de euros para apoyar los gastos de estas oficinas en sus labores de asesoramiento técnico, urbanístico, legal e informático a los ayuntamientos.

Personal Habilitado: aproximadamente 1,3 millones de euros se repartirán para financiar la asistencia en los municipios en las labores de secretaría, intervención y tesorería, supliendo temporalmente las funciones de estos empleados públicos en casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Esta asistencia es crucial para los 2.231 municipios con menos de 20.000 habitantes de la Comunidad, garantizando la correcta gestión y la prestación de servicios a sus vecinos. Por otra parte, el BOCyL establece el reparto de más de 3,8 millones de euros destinados a Políticas Sociales. Se destinarán 2,7 millones de euros a concertar plazas de salud mental en las provincias de Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora, mientras que el otro 1,1 millón de euros se dedicará a la atención en centros de personas con discapacidad psíquica. Dentro de esta partida, Salamanca es una de las provincias beneficiadas, junto a Ávila, León, Segovia y Soria.

El consejero de la Presidencia aseguró que la Junta seguirá colaborando con la administración local y el medio rural en la modernización de los servicios para avanzar en procesos "más ágiles, transparentes y participativos”.