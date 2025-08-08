Salamanca sigue este viernes en alerta amarilla por altas temperaturas

La provincia de Salamanca se mantendrá este viernes en alerta amarilla por altas temperaturas, puesto que se espera que los termómetros rocen los 40 grados en las horas centrales del día.

Salamanca se suma a otras 35 provincias con avisos activos en las puertas del fin de semana, aunque hay 16 con riesgo importante (naranja)

En concreto, las provincias con riesgo naranja por altas temperaturas son Navarra (Pirineo navarro), Madrid, Ourense, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zamora, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Jaén, Gran Canaria y Tenerife. Las temperaturas máximas de 40ºC se darán en Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén.

El resto de avisos por altas temperaturas estarán en La Rioja, Álava, Navarra, Lugo, Pontevedra, Lleida, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Cantabria, Mallorca, Teruel, Almería, Granada, Sevilla, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Asimismo, habrá avisos por tormentas para este viernes en Madrid (Sur, Vegas y Oeste), Cáceres, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Zaragoza, Granada y Jaén.

La AEMET prevé para este viernes que se mantenga un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, algunos intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en áreas del noroeste peninsular, golfo de Cádiz y punto del Mediterráneo y con probables brumas y bancos de niebla que podrían ser más persistentes en Rías Baixas.