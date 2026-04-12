Salamanca se sitúa a la cabeza de Castilla y León en inspecciones de carretera, con el foco puesto en el nuevo límite de 44 toneladas para camiones

Los datos reflejan que Salamanca se ha situado a la cabeza de la vigilancia de transporte por carretera en Castilla y León, tras liderar las inspecciones regionales durante 2025, con un total de 4.918 vehículos controlados.

Por detrás de la provincia charra, se encuentran Segovia, con 4.334 vehículos controlados, y Valladolid, con 3.997. Después van León (3.109), Palencia (3.063), Soria (2.320), Ávila (1.889), Zamora (1.778) y Burgos (1.330). El 95,2 por ciento de los controles se produjeron en carretera y en tipo de infracción destacan el mal descanso diario, el exceso de conducción y la conducción ininterrumpida.

Inspecciones de transporte en 2025 | Ical

Esta actividad supervisora cobra relevancia ante el nuevo Plan de Inspección del Transporte para 2026, donde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital priorizará el control de peso en los vehículos pesados.

Esta decisión responde a la reciente autorización para que los camiones articulados y cisternas puedan circular con una masa máxima de hasta 44 toneladas. La administración considera que este primer año de implantación completa de los nuevos límites requiere una revisión especial, ya que los excesos de carga no solo afectan a la seguridad vial, sino que provocan un deterioro acelerado de las infraestructuras.

Los inspectores tienen la orden de paralizar cualquier vehículo que presente infracciones graves hasta que se descargue la mercancía sobrante, e incluso inmovilizar aquellos que no cumplan las condiciones de seguridad en las áreas de servicio más próximas.

El plan también pone el foco en el control de las plataformas de paquetería que operan sin autorización y establece que, a partir de julio, los vehículos comerciales ligeros destinados al transporte internacional deberán contar con un tacógrafo inteligente de segunda versión.