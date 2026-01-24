Salamanca se sitúa como una de las ciudades más envejecidas de España con 231 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años

El envejecimiento en Castilla y León ha alcanzado un mínimo histórico situándose en los 231 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años. La media nacional se ha situado en los 148.

Salamanca se ha situado en el tercer lugar por detrás de Zamora, la que más, y León, con números situados en los 340 mayores por cada 00 menores de 16, y los 277 mayores por cada 100 menores.

De este modo, la región está en la actualidad en los 82,7 puntos por encima en envejecimiento siendo, entre las causas posibles, la baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida o la salida de la población joven a otros lugares.

Los datos también han revelado que ha ido en aumento en los últimos años ante la falta de relevo generacional, la reducción progresiva de la población activa joven y mayor presión por el tejido productivo.