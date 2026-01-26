Salamanca se sitúa como la cuarta provincia donde más hipotecas se firman de la región

Salamanca se ha situado como la cuarta provincia de Salamanca en la que más hipotecas se han firmado de toda Castilla y León, únicamente por detrás de Valladolid, León y Burgos.

Según ha recogido iCal, han sido 300 las que se han firmado el pasado mes de noviembre con 300, alcanzado más de 36 millones de euros con un total de 381 viviendas hipotecadas.

Cabe destacar que el precio medio llega casi a los 94.500 euros en toda la provincia de Salamanca, lo que se sitúa muy por debajo del resto de España donde llega a superar los 150.000 euros.

Por último, también habría que hacer hincapié en que la región se mantiene en un papel relevante tanto en el número de operaciones realizadas como en el capital prestado.