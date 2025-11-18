Salamanca se sitúa en el número 120 del ranking de ciudades más caras para comprar un piso en España

Buscar piso en Salamanca: la odisea de vivir de alquiler en una ciudad cada vez más cara

Burgos, León, Valladolid, Salamanca y Palencia son cuatro de las ciudades que aparecen en el ranking de las ciudades más caras en las que adquirir una vivienda. Durante el trimestre pasado, en los más de 1.000 anuncios publicados, aparecían 36 capitales de provincia, entre ellas la capital del Tormes.

Como es lógico, los pisos más caros se encuentran en las zonas de costa, donde el turismo decide comprar sus pisos allí siendo Benahavís la ciudad más cara en la que adquirir una vivienda con un precio medio de 2.458.274 euros. según ha avanzado Europapress.

Para encontrar una capital de provincia tendríamos que trasladarnos hasta Palma de Mallorca, que se encuentra en el puesto número 13 con un precio medio de 801.396 euros.

Momento de bajar hasta el puesto 102 para encontrar una ciudad de Castilla y León. La primera en aparecer es Burgos donde el precio medio es de 226.131 euros; después León en el puesto 109 con 219.171 euros; seguido de Valladolid en el 111 con 218.331 euros; y Salamanca en 120 con 202.187 euros. El último municipio de la región en aparecer es Palencia con 159.809 euros de media en el puesto 137.

Por último, en el estudio que se ha realizado entre las ciudades más demandadas están Salamanca en el puesto 80, por detrás de Valladolid en el 14, Burgos en el 53 y León en el 59.