Salamanca sitúa las pensiones en 83.771 en el mes marzo

El número de pensiones en Salamanca anota un ligero aumento del 80% que sitúa a las pensiones en 83.771 en el mes de marzo, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión media de jubilación alcanzó en esta provincia los 1.460,54 euros, mientras que la pensión media del Sistema (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) es de 1.286,63 euros, con un crecimiento del 5,26% en relación con el mismo mes del 2025.

Por su parte, en Castilla y León el número de pensiones se sitúa en 637.891, lo que representa un aumento del 0,97% con respecto al mismo mes del año anterior; mientras, a nivel nacional la pensión media del sistema asciende a 1.367,38 euros mensuales, situándose en 1.568,5 euros.