Salamanca se sitúa entre las provincias con menos morosidad en el alquiler de viviendas de España

El Observatorio del Alquiler en España ha publicado los listados definitivos en cuanto a la situación de la morosidad en el territorio nacional el pasado 2025, una radiografía territorial que mide la cantidad de imagos de arrendatarios a arrendadores, y donde ha crecido como ámbito general en los últimos años.

La media general de toda España ha aumentado de los 7.957,60€ en 2024 a 8.489,30€ en 2025, números nada positivos teniendo en cuenta la situación económica que se vive en la actualidad donde miles de jóvenes y familias tienen dificultades para realizar el pago del alquiler.

Para hacernos una ligera idea de cómo se sitúan los datos en la actualidad, la variación de 2024 a 2025 ha sido del 16,6 por ciento, muy por encima de la variación que hubo de 2023 a 2024 donde se situó en el 4,23 por ciento. Lo ideal sería no tener que necesitar más del 30 por ciento de los ingresos mensuales para pagar el alquiler, pero en algunas comunidades provincias como Guipuzcoa, Baleares o Barcelona se superan de manera indudable, con un 39,4; 39’9; y 38’3 por ciento, respectivamente.

Solamente cinco provincias superan la media estatal, entre ellas Barcelona, con una media de 14.036,5€, Madrid con 10.420,4€, Islas Baleares con 10.354,4€, Guipúzcoa con 10.137,6€, Málaga con 10.003,1€ y Sevilla con 8.964,8€. Para encontrar Salamanca tendríamos que hacer un ‘scroll’ severo hasta encontrar a la provincia, situándose la misma en el puesto número 34 con una morosidad de 4.817,5 euros.

Llama la atención que las provincias que rodean Salamanca como Cáceres, Ávila y Zamora se sitúan muy por debajo tanto del territorio salmantino como de la media nacional, con deudas de 3.418’2, 2.942’3 y 2.832’8 euros, respectivamente.

El caso de Salamanca también es único al ser la segunda provincia donde menos variación ha habido en los últimos años, con apenas una subida de 3,2 por ciento, únicamente superada por Huesca con un crecimiento del 2,3 por ciento de 2024 a 2025.

Según han indicado desde el propio Observatorio, esto podría deber a que “el perfil predominante del arrendatario es el estudiante, cuyas rentas suelen estar garantizadas por los progenitores. Esta particularidad traslada la responsabilidad del pago a familias con salarios más altos y estables, lo que actúa como una red de seguridad financiera frente a los impago”.