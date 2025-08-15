Salamanca suma 230 afiliados extranjeros en julio

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León ha experimentado un notable crecimiento en julio, con un aumento del 3,21 % que se traduce en 3.163 nuevos cotizantes. Este repunte, que contrasta con la caída del 0,15 % a nivel nacional, eleva la cifra total de afiliados extranjeros en la Comunidad a 101.689, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En la provincia de Salamanca, el incremento ha sido de 230 nuevos afiliados, un 2,45 % más que en el mes anterior. Este dato provincial se enmarca en una tendencia positiva a nivel anual, ya que Salamanca ha sumado 1.353 afiliados extranjeros en el último año, lo que representa una subida del 16,34 %.

Crecimiento generalizado en la región

A excepción de Burgos, que registró un ligero descenso del 0,10 %, todas las provincias de Castilla y León han sumado afiliados extranjeros en julio. Los mayores aumentos se han producido en Segovia (11,81 % y 1.504 más), Ávila (9,8 % y 558 más) y Zamora (3,12 % y 146 más).

El crecimiento anual es aún más significativo, con todas las provincias en positivo. Zamora destaca con un crecimiento del 24,22 %, seguida de cerca por Palencia, con un 17,41 %. Salamanca se sitúa en un sólido cuarto puesto en este ranking, con un aumento anual del 16,34 %.

Sectores y nacionalidades más representativas

La mayor parte de los afiliados extranjeros en la Comunidad (89,06 %) cotizan en el Régimen General. Los sectores que concentran el mayor número de trabajadores son la Hostelería (16,02 %), la Industria Manufacturera (12,31 %) y el Comercio (9,40 %).

En cuanto al origen de los trabajadores, las nacionalidades más representadas son la rumana (14.276), la marroquí (13.190) y la colombiana (12.012).