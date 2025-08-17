Salamanca suma más de 25.000 usuarios del bono rural gratuito de Transporte a la Demanda en el primer semestre de 2025

El bono rural gratuito de Transporte a la Demanda de la Junta de Castilla y León ha superado los 115.000 usuarios en el primer semestre de 2025. Este servicio, impulsado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, se ha consolidado como una herramienta fundamental para garantizar la movilidad y la cohesión territorial en las zonas rurales de la comunidad.

Desde su puesta en marcha en marzo de 2021, cerca de 900.000 viajeros han utilizado este servicio, que conecta 5.094 núcleos de población a través de 1.840 rutas operativas. El bono busca ofrecer una alternativa de transporte público en pueblos y comarcas donde no existen otras opciones.

El principal grupo de usuarios del servicio son las mujeres mayores de 50 años que viven en el medio rural. El bono les facilita el acceso a servicios básicos como gestiones sanitarias, educativas, administrativas o comerciales, contribuyendo así a fijar población y a mejorar la calidad de vida en el campo.

El servicio está disponible en las 123 zonas de transporte rural de la Junta y su uso ha crecido de forma constante en todas las provincias. León y Salamanca destacan como las provincias con mayor demanda, con 26.079 y 25.056 usuarios respectivamente en este primer semestre. El mes de febrero fue el de mayor actividad, superando los 20.000 usuarios.

Para utilizar el servicio, los ciudadanos pueden reservar su viaje a través del teléfono gratuito 900 204 020 o la web www.reservastransportedemandajcyl.es. La validación del viaje se realiza mediante una tarjeta física, con un pago único de 5 euros, o a través de una aplicación móvil que genera un código QR.