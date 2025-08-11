Salamanca suma más de 8.300 árboles y arbustos en el último año y prepara la plantación de un gran bosque en Tejares

Salamanca es hoy una ciudad más verde. Durante el último año, el Ayuntamiento ha incrementado en 8.332 el número de árboles y arbustos de sus zonas verdes municipales, alcanzando un total de 94.442 árboles y 49.199 arbustos distribuidos por los más de 2,74 millones de metros cuadrados de parques, jardines y espacios verdes que existen en todos los barrios.

Estas cifras sitúan a la capital con 18,7 metros cuadrados de zona verde por habitante, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y no incluyen la masa arbórea de la ribera del Tormes —gestionada por la CHD—, el campus universitario o los patios privados. En conjunto, Salamanca cuenta con al menos un árbol por vecino.

El esfuerzo municipal, enmarcado en el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y en la estrategia Savia Red Verde, tendrá un nuevo impulso este otoño. Entre octubre y diciembre se plantarán 32.663 árboles en parques, plazas, medianas, glorietas y zonas forestales, destacando la creación de un gran bosque en el Polvorín de Tejares.

El proyecto apuesta por 57 especies autóctonas y beneficiosas para la salud, fomentando la biodiversidad, evitando el monocultivo y ayudando a combatir plagas como la grafiosis. También se busca aumentar la presencia de polinizadores, aves y fauna auxiliar beneficiosa, además de aportar mayor colorido estacional y bienestar para la ciudadanía.

Este compromiso con el arbolado urbano ha sido reconocido por el programa internacional ‘Tree Cities of the World 2024’ de la FAO y Arborday Foundation, así como por el Premio Árbol del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA en 2022.