Salamanca suma más de 8.300 árboles y arbustos en el último año y prepara la plantación de un gran bosque en Tejares

El Ayuntamiento reforzará en otoño su infraestructura verde con 32.663 nuevos ejemplares en parques, plazas, calles y zonas forestales

Parque wurzburg arboles 11
Parque wurzburg arboles 11

Salamanca es hoy una ciudad más verde. Durante el último año, el Ayuntamiento ha incrementado en 8.332 el número de árboles y arbustos de sus zonas verdes municipales, alcanzando un total de 94.442 árboles y 49.199 arbustos distribuidos por los más de 2,74 millones de metros cuadrados de parques, jardines y espacios verdes que existen en todos los barrios.

Estas cifras sitúan a la capital con 18,7 metros cuadrados de zona verde por habitante, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y no incluyen la masa arbórea de la ribera del Tormes —gestionada por la CHD—, el campus universitario o los patios privados. En conjunto, Salamanca cuenta con al menos un árbol por vecino.

El esfuerzo municipal, enmarcado en el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y en la estrategia Savia Red Verde, tendrá un nuevo impulso este otoño. Entre octubre y diciembre se plantarán 32.663 árboles en parques, plazas, medianas, glorietas y zonas forestales, destacando la creación de un gran bosque en el Polvorín de Tejares.

El proyecto apuesta por 57 especies autóctonas y beneficiosas para la salud, fomentando la biodiversidad, evitando el monocultivo y ayudando a combatir plagas como la grafiosis. También se busca aumentar la presencia de polinizadores, aves y fauna auxiliar beneficiosa, además de aportar mayor colorido estacional y bienestar para la ciudadanía.

Este compromiso con el arbolado urbano ha sido reconocido por el programa internacional ‘Tree Cities of the World 2024’ de la FAO y Arborday Foundation, así como por el Premio Árbol del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA en 2022.

