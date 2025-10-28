La pensión media en Salamanca se sitúa en 1.230€, pese a ser la sexta provincia de Castilla y León con mayor crecimiento de pensionistas

La provincia de Salamanca cerró el mes de octubre con 83.368 pensiones contributivas, registrando un incremento interanual del 1,25% en el número de beneficiarios. La cuantía media de la pensión en la provincia se situó en 1.230,71 euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Salamanca se posiciona como la sexta provincia de Castilla y León con el mayor crecimiento en el número de pensionistas, solo superada por Valladolid, Ávila, Segovia, Burgos y Palencia. Este aumento del 1,25% sitúa a la provincia por encima de la media de crecimiento de la Comunidad (1,13%).

En el contexto regional, la pensión media salmantina de 1.230,71 euros se encuentra por debajo de la media de Castilla y León, que alcanzó los 1.316,17 euros, cifra que supera ligeramente la media nacional. El número total de pensiones contributivas en la Comunidad se situó en 634.843 en octubre.

Complementos a mínimos

Salamanca destaca, además, en el número de pensiones con complementos a mínimos. La provincia ocupa el segundo lugar en la región en esta categoría, con 24.396 pensiones que requieren este complemento para alcanzar el umbral mínimo legal. Este dato solo es superado por León (27.142) y se sitúa por delante de Valladolid (23.231).

A nivel provincial, la pensión media de 1.230,71 euros de Salamanca es la quinta más baja de la Comunidad, solo superando a las de Ávila (1.160,72 euros), León (1.312,73 euros), Segovia (1.256,44 euros) y Soria (1.275,84 euros). Las pensiones más elevadas se registraron en Valladolid (1.437,15 euros) y Burgos (1.413,70 euros).

En el conjunto de Castilla y León, las pensiones por jubilación son el tipo más numeroso (413.657), con una percepción media de 1.504,33 euros, seguidas por las de viudedad (147.787) que alcanzan los 937,26 euros de media.