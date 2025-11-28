El Ayuntamiento de Salamanca ha acogido hoy a un grupo de alumnos de primaria con motivo de la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora. En la visita de los niños y niñas al consistorio, el concejal de Educación, Luis Sánchez, les ha hablado de los principios de la educadoras y de principios tan importantes como la inclusión, el diálogo o el voluntariado.

El objetivo de estas actividades es sensibilizar sobre el desarrolo de un Salamanca como Ciudad Educadora. La capital charra pertenece a esta red desde 2021, lo que conlleva la obligación de poner en valor el aprendizaje y participar en diferentes eventos a lo largo del año por toda España.

Salamanca se suma a la celebración del Día Internacional de las Ciudades Educadoras | S24H

"Hoy es un día de encuentro y de celebración con los alumnos que tenemos aquí, en el que se intenta promover y celebrar la participación de la infancia en la educación a lo largo de toda la ciudad, en el que se promueve lo que no se aprende solamente en las aulas, sino también fuera de ellas", ha explicado Luis Sánchez a SALAMANCA24HORAS.COM.

"Salamanca es una ciudad muy especial, donde se aprende cada vez que los alumnos salen de sus aulas por los monumentos que tenemos, los museos o los conciertos didácticos que hacemos", defiende el concejal de Educación, quien asegura que esta es una ciudad "para recorrerla y aprender a través de todos sus rincones, también de los parques y la naturaleza". "Y es lo que estamos celebrando hoy".

Además, ha querido destacar que, para el Ayuntamiento de Salamanca, pertenecer a esta red supone "pertenecer a un grupo de trabajo en el que se llevan a cabo diferentes iniciativas, cada año con diferentes temáticas". Sumado al orgullo de formar a todos esos niños y niñas.