Salamanca se suma a la celebración del Día Internacional de las Ciudades Educadoras
El concejal de Educación, Luis Sánchez, ha destacado el valor de la ciudad como un lugar "muy especial" para aprender fuera de las aulas
El Ayuntamiento de Salamanca ha acogido hoy a un grupo de alumnos de primaria con motivo de la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora. En la visita de los niños y niñas al consistorio, el concejal de Educación, Luis Sánchez, les ha hablado de los principios de la educadoras y de principios tan importantes como la inclusión, el diálogo o el voluntariado.
El objetivo de estas actividades es sensibilizar sobre el desarrolo de un Salamanca como Ciudad Educadora. La capital charra pertenece a esta red desde 2021, lo que conlleva la obligación de poner en valor el aprendizaje y participar en diferentes eventos a lo largo del año por toda España.
"Hoy es un día de encuentro y de celebración con los alumnos que tenemos aquí, en el que se intenta promover y celebrar la participación de la infancia en la educación a lo largo de toda la ciudad, en el que se promueve lo que no se aprende solamente en las aulas, sino también fuera de ellas", ha explicado Luis Sánchez a SALAMANCA24HORAS.COM.
"Salamanca es una ciudad muy especial, donde se aprende cada vez que los alumnos salen de sus aulas por los monumentos que tenemos, los museos o los conciertos didácticos que hacemos", defiende el concejal de Educación, quien asegura que esta es una ciudad "para recorrerla y aprender a través de todos sus rincones, también de los parques y la naturaleza". "Y es lo que estamos celebrando hoy".
Además, ha querido destacar que, para el Ayuntamiento de Salamanca, pertenecer a esta red supone "pertenecer a un grupo de trabajo en el que se llevan a cabo diferentes iniciativas, cada año con diferentes temáticas". Sumado al orgullo de formar a todos esos niños y niñas.
También te puede interesar
Lo último