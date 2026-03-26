Salamanca suma cuatro nuevas matronas con plaza fija tras el último proceso de estabilización de Sacyl

La Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional de la Consejería de Sanidad ha formalizado este jueves, a través del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el nombramiento como personal estatutario fijo de 152 licenciados especialistas y 39 matronas. Este movimiento administrativo supone la consolidación de plazas en diversas categorías sanitarias del Sacyl, afectando tanto a médicos especialistas como a enfermeros especialistas en obstetricia y ginecología.

En el caso concreto de Salamanca, la provincia suma cuatro nuevas matronas con plaza fija. Esta cifra se enmarca dentro del reparto de las 39 plazas de esta categoría en toda la comunidad, donde Valladolid, Burgos y Zamora lideran la recepción de profesionales con seis adjudicaciones cada una, seguidas por Salamanca, León, Soria y el resto de áreas de salud de la región.

En cuanto a los licenciados especialistas, el proceso destaca por el volumen de plazas en Médico de Urgencias Hospitalarias, con un total de 65 nombramientos fijos en el conjunto de Castilla y León. Le siguen Medicina Interna con 23 plazas, Neurología con 12, y las áreas de Farmacia Hospitalaria y Anestesiología y Reanimación, ambas con nueve profesionales que alcanzan la fijeza.

El listado de especialidades que refuerzan el sistema público se completa con siete plazas en Aparato Digestivo, seis en Endocrinología y Nutrición, y otras seis en Neumología. Asimismo, se han adjudicado cinco plazas en Reumatología, tres en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, tres en Microbiología y Parasitología, tres en Radiodiagnóstico y una en la categoría de Urología.