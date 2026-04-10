Salamanca se suma al Día Mundial del Párkinson con un acto en el hospital

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) se ha sumado este viernes a la conmemoración del Día Mundial del Párkinson, que se celebra este sábado 11 de abril, con un acto en el Hospital de Salamanca para dar visibilidad a esta enfermedad y a las personas que la padecen.

La iniciativa busca sensibilizar tanto a profesionales sanitarios como a la sociedad en general sobre una realidad que afecta a cientos de personas y familias en el entorno cercano. Bajo el lema de este año, “¿Te imaginas la vida con el párkinson?”, la campaña invita a reflexionar sobre los desafíos diarios que afrontan los pacientes y a fomentar la empatía hacia quienes conviven con este diagnóstico.

El acto, organizado en colaboración con la Asociación Párkinson Salamanca, ha tenido lugar a las 11.00 horas en el hall principal del hospital y ha contado con la participación de la directora gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares; la presidenta de la asociación, Teresa Martín Sánchez; y el jefe del Servicio de Neurología, Luis López Mesonero, entre otros representantes.

Dicha iniciativa ha concluido con la actuación del coro del Párkinson, que ha interpretado varias piezas acompañado al piano. Entre ellas, ha sonado “Valientes”, del cantante Andrés Suárez, quien ha querido sumarse a la iniciativa a través de un mensaje en vídeo dirigido a los asistentes.