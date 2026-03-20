Salamanca se suma a la I Ruta de Maratones de Donación de Sangre para blindar las reservas ante la Semana Santa

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), dependiente de la Consejería de Sanidad, ha puesto en marcha la I Ruta de Maratones de Donación de Sangre, una iniciativa sin precedentes que recorrerá las nueve capitales de la Comunidad y El Bierzo. Bajo el lema ‘Castilla y León dona’, este despliegue logístico llegará a Salamanca el próximo jueves 26 de marzo, convirtiéndose en una de las paradas clave de un calendario diseñado para reforzar las reservas de componentes sanguíneos antes del periodo vacacional de Semana Santa y el puente del 23 de abril.

Esta campaña representa la primera vez que el Chemcyl coordina, junto con la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), un esfuerzo de esta envergadura en un espacio de tiempo tan reducido. La organización de este maratón en Salamanca es el resultado de una planificación estratégica que implica no solo a los equipos sanitarios y hospitales de la provincia, sino también a las hermandades de donantes, ayuntamientos y diversas entidades colaboradoras. El objetivo es articular una respuesta masiva y solidaria que garantice el suministro en toda la red asistencial de la provincia y de la autonomía.

La elección de estas fechas no es casual. El Centro de Hemoterapia advierte que las reservas de sangre suelen experimentar un descenso crítico en los días previos a las vacaciones debido a los desplazamientos y al cambio de hábitos de la población. Con la llegada de la ruta a Salamanca el día 26, las autoridades sanitarias buscan adelantarse a esta caída estacional, asegurando que los hospitales salmantinos cuenten con el stock necesario para intervenciones quirúrgicas, trasplantes y tratamientos oncohematológicos, que no se detienen durante los días festivos.

Desde el Chemcyl se recuerda que, para que el sistema sanitario funcione con normalidad, es fundamental mantener un flujo constante de 450 donaciones diarias en toda Castilla y León. Donar sangre es un proceso seguro y altruista que puede realizarse periódicamente: hasta seis veces al año en hombres y cuatro en mujeres.