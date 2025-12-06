Salamanca se suma a las manifestaciones por el ex Fiscal General Álvaro García Ortiz en pleno Día de la Constitución

Manifestación por el ex fiscal general frente a la sede de los juzgados

Este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, la Plaza de Colón, frente a la sede de los Juzgados, ha sido el escenario de una concentración. En concreto, un acto de protesta en nombre del ex Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, quien dimitiera la pasada semana.

Esta manifestación, convocada a nivel nacional y secundada por parte de los salmantinos, presenta el objetivo de mostrar su rechazo al fallo del Tribunal Supremo, que que condena a García Ortiz por revelación de secretos.

En la protesta en Salamanca se han escuchado mensajes "contra la politización de los jueces".