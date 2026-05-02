Salamanca sumará más de cien nuevas plazas de aparcamiento gratuito en Salesas, Garrido y Prosperidad

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado un plan de reorganización del tráfico y el espacio urbano que permitirá la creación de más de cien nuevas plazas de aparcamiento gratuito en los barrios de Salesas, Garrido y Prosperidad. Esta medida busca compensar la pérdida de estacionamientos derivada de diversas obras de accesibilidad y servicios, equilibrando las necesidades de movilidad de los vecinos con la mejora de la infraestructura urbana.

Las actuaciones han comenzado esta misma semana en las calles Víctimas del Terrorismo y Alonso de Ojeda, en el barrio de Salesas. En estas vías se ha procedido a la supresión de uno de los carriles de circulación para destinarlo a la creación de 30 nuevas plazas de aparcamiento. En concreto, la intervención afecta al tramo comprendido entre el cruce con la calle Alfonso de Castro y las entradas y salidas del parking del centro comercial cercano.

A partir de la próxima semana, los trabajos se trasladarán a la avenida Alfonso IX de León, donde también se eliminará un carril de circulación en cada sentido. Este espacio se transformará en una nueva zona de estacionamiento gratuito que sumará otra treintena de plazas a la zona. Esta intervención se complementa con la reforma del paseo de los Madroños, que se convertirá en un bulevar más accesible y seguro. En este punto, se cambiará la configuración de los aparcamientos de línea a batería, permitiendo pasar de las 42 plazas actuales a un total de 77, reforzando además los espacios para personas con movilidad reducida.

En el barrio de Garrido, el impacto de estas medidas es especialmente significativo gracias a la ampliación del parking del antiguo Mercasalamanca. Este espacio ha multiplicado por seis su capacidad entre la avenida de los Cipreses y el acceso principal, alcanzando las 400 plazas en total. Esta gran bolsa de estacionamiento permite duplicar las plazas que se eliminarán en los entornos de Camelias y la Escuela de Música, donde se están ensanchando las aceras para facilitar la instalación de ascensores en edificios de viviendas, una petición histórica de los residentes para mejorar su calidad de vida.

Por último, el plan municipal contempla una actuación en el barrio de Prosperidad una vez finalicen los trabajos en Salesas y Garrido. La calle Arias Pinel sumará 40 nuevas plazas de estacionamiento gratuito con el objetivo de recuperar el espacio perdido en el aparcamiento de Las Bernardas, cuya superficie se ha visto reducida debido a la construcción del nuevo centro de salud de la zona.