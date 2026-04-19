Salamanca supera los 3,29 millones de viajes en el BUSCYL

BUSCYL, una de las grandes apuestas de la Junta de Castilla y León, se ha consolidado como una de las ayudas en cuanto al transporte se refiere más importantes de la región.

En Salamanca, especialmente, los usuarios han aprovechado esta medida con un total de 3.291.797 viajes, siendo la segunda provincia tras Valladolid (3.435.559 viajes) donde más se ha utilizado el servicio BUSCYL.

Además, este sistema ya cuenta con un total de 719.000 tarjetas activas, por lo que se ha convertido, según la Junta de Castilla y León, en un refuerzo a la cohesión territorial, herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades, para generar ahorro directo para las familias y para impulsar el uso del transporte público.

Además, también han destacado que “el incremento de viajeros ha ido acompañado de una gestión flexible, con refuerzos en las rutas más demandadas y una mejora progresiva del servicio, lo que constata un modelo que funciona, se adapta y responde, situando al transporte público como una alternativa real en Castilla y León”.