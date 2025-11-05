Salamanca supera las 50.000 vacunas contra la gripe y roza las 25.000 frente a la COVID-19 en el primer mes de campaña

Salamanca continúa destacando en las campañas de vacunación de la temporada 2025-2026. A fecha 3 de noviembre, 50.031 personas han recibido la vacuna frente a la gripe, según los datos de la Junta de Castilla y León. La provincia se sitúa entre las más activas en esta campaña, con una importante respuesta entre los grupos de riesgo.

Gripe: más de 50.000 dosis administradas

En toda la comunidad se han administrado más de 330.000 vacunas frente a la gripe, de las cuales 50.031 corresponden a Salamanca. Los principales grupos vacunados son las personas mayores —el grupo de riesgo por edad suma 278.569 dosis en Castilla y León—, seguidas por las personas institucionalizadas (31.218), quienes presentan patologías de riesgo (17.321) y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios (15.381).

Por sexos, la campaña regional refleja que las mujeres han recibido 208.402 dosis, frente a 163.280 en hombres.

COVID-19: casi 25.000 salmantinos ya vacunados

En cuanto a la vacunación frente al COVID-19, el registro oficial contabiliza 24.784 personas vacunadas en Salamanca, dentro de un total de 188.822 en toda Castilla y León durante el primer mes de campaña.

La cobertura alcanza ya al 28,6 % de la población mayor de 70 años, y se han administrado el 46,1 % de las dosis recibidas.

En el conjunto de la comunidad, 100.206 mujeres y 88.616 hombres han recibido la vacuna. Por grupos, el de mayor participación ha sido el de riesgo por edad (128.119 vacunados), seguido por las personas institucionalizadas (19.315), quienes padecen patologías de riesgo (32.796) y el personal sanitario y sociosanitario, que suma algo más de 5.900 profesionales inmunizados.

Desde la Dirección General de Salud Pública se insiste en la importancia de vacunarse antes de que lleguen los picos epidémicos tanto de gripe como de COVID-19, especialmente entre los mayores y personas con enfermedades crónicas.

VRS: más de 800 niños inmunizados y vacunación en mayores vulnerables

La campaña frente al virus respiratorio sincitial (VRS) también avanza con buen ritmo en Salamanca. Desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre, 872 niños han recibido el anticuerpo nirsevimab, lo que supone una cobertura del 90 % entre los nacidos de abril a septiembre y del 63,1 % en los nacidos en octubre.

En total, se han administrado 38.863 dosis de la vacuna frente al VRS en toda Castilla y León, de las cuales 5.904 corresponden a Salamanca, principalmente a personas institucionalizadas en residencias de mayores y centros de atención a la discapacidad. También se está vacunando a personas trasplantadas de órgano sólido o progenitores hematopoyéticos en los dos últimos años.

La Consejería de Sanidad recuerda que los bebés nacidos entre abril y septiembre aún están a tiempo de recibir la inmunización, e insiste en no demorar la vacunación para garantizar la protección antes de los meses de mayor circulación del virus.