Salamanca supera los 6.900 votos por correo para las elecciones autonómicas del 15 de marzo

Correos ha confirmado, a través de una nota de prensa, la admisión de un total de 6.935 votos admitidos por correo procedentes de salmantinos de cara a las elecciones a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán este próximo domingo, 15 de marzo.

Esta cifra sitúa a la provincia charra como la cuarta con mayor volumen de voto postal en la comunidad, solo por detrás de Valladolid, León y Burgos, contribuyendo de manera significativa al total regional de 51.144 sufragios gestionados de forma no presencial.

A nivel autonómico, el interés por esta modalidad de voto ha experimentado un crecimiento notable, con un incremento del 6,76% respecto a los comicios celebrados el 13 de febrero de 2022.

En términos de eficacia, los votos finalmente emitidos representan el 94,16% de las solicitudes totales, una ratio de conversión muy alta que alcanzó el 100% de los solicitantes mediante entrega en mano o avisos de recogida.

Para gestionar este volumen, Correos ha desplegado un importante refuerzo en sus 156 oficinas de Castilla y León. Se han habilitado ventanillas exclusivas y se han distribuido dispositivos PDA para agilizar la atención al público. El dispositivo especial culminará el mismo domingo de las elecciones, jornada en la que un equipo de 1.413 profesionales se encargará de entregar los votos en custodia en las 4.470 mesas electorales distribuidas por toda la región.