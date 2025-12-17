Salamanca supera los 9.800 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en noviembre

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registra 3.122.003 afiliados extranjeros en noviembre: 9.875 son de Salamanca.

La provincia salmantina ha logrado superar la barrera de los 9.800 afiliados extranjeros, lo que supone 78 más desde el mes de octubre, una variación anual del 15,75% (1.344 afiliados más) y mensual del 0,80%.

En Castilla y León los afiliados se sitúan en 99.593. A nivel nacional, el número de afiliados extranjeros disminuye un -0,52%, esto es, 16.058 afiliados menos, siendo los venezolanos los trabajadores que más han crecido en estos últimos 12 meses, con 42.178 afiliados medios más. Le siguen Colombia (29.771) y Marruecos (28.028), que es además el país que más trabajadores aporta: 370.346 en total.