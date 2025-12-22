Salamanca supera la barrera de los 10.000 extranjeros con permiso de residencia

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por la agencia Ical, Salamanca es ya una de las cuatro provincias de Castilla y León que supera los 10.000 ciudadanos extranjeros con autorización de residencia en vigor.

En concreto, son 10.518 los extranjeros con permiso de residencia que viven en la provincia charra, un dato que se ha duplicado en los últimos cuatro años: en 2020, eran 4.024. También Burgos (13.193) y León (12.661) han superado ha superado la barrera de los 10.000 durante el último año, mientras que Valladolid toma la delantera en la lista con notable difencia: cuenta 17.098 ciudadanos extranjeros.

Autorizaciones de residencia a extranjeros | Ical

A la cifra charra también habría que sumar los 13.604 ciudadanos comunitarios (con certificado de registro) que residen en la provincia, lo que eleva el peso de la población de origen extranjero en el tejido social y económico salmantino.

Durante el año 2024, Salamanca otorgó 700 autorizaciones por arraigo, lo que representa el 17 por ciento del total de documentos de estancia concedidos en la provincia el pasado año. Esta figura jurídica, que permite obtener papeles de forma extraordinaria (tras demostrar un vínculo social, laboral o familiar de más de dos años), se ha convertido en una herramienta clave para la regularización; en especial para la población latinoamericana.

En Castilla y León, las autorizaciones de residencia se han duplicado respecto a los niveles de 2020, con un incremento anual del 27,3 por ciento. En Salamanca, este crecimiento se refleja en una población extranjera joven, con una media de edad de 32 años, y una leve mayoría de mujeres (51 por ciento).

¿Cuál es su país de origen? Los países latinoamericanos, entre los que destacan Colombia, Venezuela y Ecuador, aportan el mayor volumen de residentes y trabajadores. Pero también a provincia acoge a parte de los 5.666 ucranianos que residen actualmente en la Comunidad como consecuencia del actual conflicto bélico en su país.