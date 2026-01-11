Salamanca supera el centenar de delitos contra la libertad sexual en un año de máximos históricos

Salamanca ha alcanzado una de las cifras más altas de su serie histórica en delitos contra la libertad sexual, con un total de 105 hechos conocidos durante el último año. Este dato sitúa a la provincia charra como la tercera con mayor volumen de infracciones de este tipo en toda Castilla y León, solo por detrás de Valladolid y León, y refleja una tendencia al alza que ha llevado a que estos delitos se dupliquen en el conjunto de la Comunidad durante los últimos ocho años.

Según el informe del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso la agencia Ical, Salamanca presenta una tasa de 3,2 casos por cada 10.000 habitantes, una cifra que comparte con Ávila y Valladolid. A pesar del incremento en el número de denuncias, la provincia se beneficia de la tendencia general de Castilla y León, que sigue manteniendo la tasa de infracciones sexuales más baja de España con 3,1 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional y de regiones como Baleares o Navarra.

Delitos contra la libertad sexual en 2024 | Ical

En cuanto a la respuesta policial en la provincia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedieron a la detención de 70 personas en Salamanca por su presunta implicación en estos delitos. A nivel autonómico, la radiografía de las infracciones revela que el grueso de los casos corresponden a agresiones sexuales, seguidas por violaciones, acoso sexual y delitos de carácter digital como la pornografía infantil o el grooming, este último centrado en el acoso a menores a través de redes sociales.

El perfil de las víctimas a nivel general subraya la vulnerabilidad de las mujeres, que representan el 86 por ciento de los afectados, con una incidencia especialmente crítica en la infancia y la adolescencia. Por su parte, la autoría de estos delitos muestra una marcada masculinización, ya que el 93 por ciento de los investigados son varones. En Salamanca, al igual que en el resto del territorio nacional, las autoridades ponen el foco en la ciberdelincuencia sexual, donde los grupos de menores de 13 años siguen siendo el colectivo más vulnerable frente a delincuentes que, mayoritariamente, se sitúan en la franja de edad adulta.