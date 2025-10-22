Salamanca supera en lo que va de año las cifras de visitantes y pernoctaciones del mismo periodo en 2024

El edil de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández, ha augurado este miércoles un buen fin de semana para Todos los Santos con relación a la afluencia de turistas y visitantes a la ciudad. “Esperamos una alta ocupación en los hoteles y en la ciudad de Salamanca y, sobre todo, pues que los turistas alarguen su estancia y el impacto económico sea positivo”.

El edil ha detallado que “llevamos varios meses muy buenos con varios récords de visitantes internacionales” y ha asegurado que “a estas alturas del año tenemos más visitantes y más pernoctaciones que el año pasado, elo que llevábamos también del año” lo que refleja “una tendencia muy positiva de crecimiento de tanto de visitantes como de pernoctaciones y lógicamente eso se refleja positivamente en la economía de la ciudad”. a estas alturas del año.

Fernández ha detallado que desde el área de turismo “trabajamos no solo para que los fines de semana y los puentes sean fuertes, sino también para que la llegada de visitantes sea importante en otras épocas del año donde no son tan elevados”. También ha destacado que el turismo internacional tiene un nivel adquisitivo “interesante” que se refleja en pernoctaciones y consumo.