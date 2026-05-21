Salamanca podría superar su temperatura máxima histórica en el mes de mayo esta semana

Parece que el calor no quiere hacerse esperar y llegará en el mes de mayo. Si en verano las temperaturas superan tranquilamente los 34 grados, en esta ocasión han llegado con un mes de antelación. Así lo ha expuesto la Agencia Estatal de Meteorología, donde Salamanca saluda al calor con temperaturas que estarán rondando los 34 grados gran parte de los días, entre ellos el sábado, domingo y martes.

La máxima histórica jamás registrada en Salamanca del 20 de mayo de 2001, donde las temperaturas estuvieron en los 34,7 grados, siendo la temperatura media jamás registrada los 25,9 grados centígrados. De este modo, se confirma un mes de mayo donde los termómetros al alza no darán tregua ante un comienzo del mes de juno que se torna bastante caluroso.

Aún así,y como siempre, no conviene confiarse en cuanto a las temperaturas, debido a que estas podrían volver a bajar. Como bien dice el refrán y como bien se ha cumplido otros años: “Hsta el 40 de mayo, no te quites el sayo”.