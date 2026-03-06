Salamanca Tech impulsa la competitividad con nuevos programas de alto rendimiento y tecnología

El Ayuntamiento de Salamanca, enmarcado en el Salamanca Tech, ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del Programa de Alto Rendimiento Empresarial. Esta iniciativa, que tendrá su base de operaciones en el Centro Tormes+ a partir de este mes de marzo, busca consolidar el ecosistema emprendedor de la ciudad mediante una fórmula que combina formación técnica, innovación y un enfoque práctico hacia el crecimiento de las pymes y el talento joven.

A lo largo de cinco meses, los participantes se sumergirán en un proceso de aprendizaje gratuito que integra talleres, sesiones grupales y un acompañamiento experto de alto nivel. El programa no solo se centra en la mejora de las capacidades directivas, sino que pone el foco en la visión estratégica y operativa del negocio. De este modo, los asistentes podrán identificar áreas críticas en sus organizaciones y, con el apoyo de especialistas, diseñar e implantar planes de mejora personalizados que den respuesta a sus necesidades reales.

Como complemento a este eje estratégico, el Centro Tormes+ también activará este mes dos programas clave para la modernización del tejido empresarial local: uno centrado en Inteligencia Artificial (IA) y otro en Ciberseguridad. El primero de ellos, enfocado al upskilling, permitirá a directivos y profesionales en activo dominar la IA tradicional y generativa para automatizar procesos y optimizar la toma de decisiones. Por su parte, el curso de ciberseguridad ofrecerá a las pymes las herramientas necesarias para proteger su infraestructura digital, gestionar riesgos y garantizar la continuidad del negocio en un entorno global cada vez más complejo.

Las personas interesadas en participar en el programa de alto rendimiento ya pueden formalizar su solicitud.