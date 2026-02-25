Salamanca Tech refuerza su estrategia en la Feria Transfiere de Málaga

El Ayuntamiento de Salamanca ha participado durante esta semana en la Feria Transfiere de Málaga, una cita importante en el calendario de eventos tecnológicos para fomentar el conocimiento de la propia capital del Tormes y fortalecer todo el ecosistema empresarial de la ciudad.

El Foro Transfiere de Málaga está considerado como el principal foro europeo en torno a las I+D+I, manteniendo reuniones con empresas del sector privado y público, así como parques científicos, tecnológicos, universidades y centros de investigación.

Del mismo modo, cabe destacar que el consistorio salmantino ha mantenido reuniones de trabajo orientadas a generar alianzas estratégicas, así como crear nuevas oportunidades que atraigan y retengan talento en la ciudad.

Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica, ha explicado que “foros de referencia como Transfiere nos permite seguir abriendo puertas, creando alianzas y reforzando un ecosistema que ya está generando actividad económica real y proyectos empresariales de futuro”.

El representante del Ayuntamiento de Salamanca también ha formado parte de APTE, la Asamblea General de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, donde también se han analizado futuras estrategias internacionales que afectarían positivamente a Salamanca.