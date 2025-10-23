Salamanca Tech Summit 2026: la innovación vuelve en abril al Palacio de Congresos con foco en la IA generativa y la computación cuántica

La ciudad de Salamanca se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro de la innovación y la tecnología con la celebración de la tercera edición del Salamanca Tech Summit. El evento, organizado por la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca, tendrá lugar del 15 al 17 de abril de 2026 en el Palacio de Congresos.

El Salamanca Tech Summit se consolida como un referente nacional e internacional al reunir durante tres días a destacados investigadores, empresas, centros tecnológicos, inversores y ciudadanía.

Tendencias punteras: de la IA a la computación cuántica

La tercera edición del congreso reforzará su papel como espacio de encuentro para el talento, abordando las tendencias tecnológicas más punteras que están redefiniendo el futuro. Entre las temáticas centrales se incluirán:

Inteligencia Artificial Generativa .

Ciberseguridad y Blockchain .

Computación Cuántica .

Biotecnología .

Realidad Extendida, Animación 3D y Videojuegos.

El evento se presenta como una oportunidad única para impulsar proyectos con tecnología avanzada, fomentar el networking y acceder a nuevas oportunidades de colaboración con líderes del sector, consolidando a Salamanca en el mapa global de la I+D+i.