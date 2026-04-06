Salamanca Tech lanza el programa 'Talentium' para conectar el potencial joven con el ecosistema empresarial

Salamanca se prepara para consolidar su posición como referente tecnológico con la celebración de la tercera edición del Salamanca Tech Summit, que tendrá lugar del 15 al 17 de abril en el Palacio de Congresos.

Durante esta edición, el evento tiene como objetivo reforzar su apuesta por el talento joven, la inteligencia artificial y el emprendimiento, ampliando una programación que busca conectar de forma directa la formación con las demandas reales del tejido empresarial actual.

El encuentro se presenta así como una plataforma estratégica indispensable para el desarrollo económico y social de la ciudad, respondiendo con agilidad a los retos que plantea la transformación digital.

Uno de los pilares fundamentales de esta edición será la capacitación práctica en herramientas de vanguardia. En este contexto, el especialista en IA Generativa, Raúl Ordóñez, impartirá una masterclass sobre Google Gemini dentro del proyecto Academia Gemini. Esta sesión está diseñada para que tanto universitarios como profesionales aprendan a utilizar esta tecnología de forma responsable y eficaz, optimizando procesos de investigación, organización de ideas y gestión de tareas cotidianas a través del uso inteligente de la inteligencia artificial.

De forma paralela, el congreso servirá de escenario para la presentación de Talentium, una iniciativa pionera que busca detectar, activar y proyectar el potencial de los jóvenes salmantinos. Bajo el lema “Detectar potencial, activar talento, abrir futuro”, este programa pretende actuar como un puente directo hacia el ecosistema empresarial, facilitando que el talento local encuentre oportunidades reales de crecimiento en proyectos innovadores sin necesidad de abandonar su entorno. Para visibilizar este impacto, el evento contará con testimonios de jóvenes locales que compartirán sus experiencias de éxito y crecimiento en el ámbito tecnológico.

Además de la innovación técnica, Salamanca Tech Summit propone un enfoque integral del desarrollo profesional con la participación de Esmeralda García, experta en salud financiera. Su intervención pondrá el foco en la importancia de adquirir competencias económicas sólidas como base para la estabilidad y el progreso personal en un mercado laboral en constante cambio. Esta visión multidisciplinar refuerza la idea de que el éxito en la era digital no solo depende del dominio tecnológico, sino también de habilidades transversales que aporten seguridad y visión estratégica.