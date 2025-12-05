Salamanca, la tercera provincia de Castilla y León con menos desplazamientos previstos de cara al puente de la Constitución-Inmaculada

La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde las 15:00 horas de este viernes 5 de diciembre el dispositivo especial de vigilancia del tráfico de cara al puente de la Constitución-Inmaculada, y que se mantendrá activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre.

Durante estos tres días de descanso, son muchos los ciudadanos que aprovecharán para realizar viajes por carretera. En total se prevén 628.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera en todo Castilla y León, donde Salamanca es la tercera provincia junto con Palencia con menos desplazamientos previstos para el puente. Lidera el número de desplazamientos Valladolid con 100.000, seguido de Burgos con 91.000 y Segovia con 81.000.

De cara la programación de viajes, como siempre, la DGT notifica una serie de recomendaciones, así como alertas previas que contemplan que los mayores incrementos de circulación se producirán tanto en la tarde del viernes 5, especialmente entre las 17:00 y las 22:00 horas, así como en la mañana del sábado 6, entre las 10:00 y las 14:00 horas. En este aspecto, se prevé que el domingo se generará tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y el lunes desde primeras horas de la tarde comenzarán los movimientos de retorno originándose intensidades elevadas y problemas de circulación en las entradas de las capitales de provincia, algo que en principio no afectaría a Salamanca.

Para controlar el cumplimiento de las normas de tráfico se reforzará la presencia de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, personal del Centro de Gestión de Tráfico Norte y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias y radares fijos y móviles, el helicóptero, el dron y cámaras para controlar el respeto a las normas de tráfico.