Salamanca 'tocará' el cielo en Fitur: presentará las novedades de Ieronimus y Scala Coeli y propuestas relacionadas con el eclipse solar

Salamanca volverá a presumir este viernes de sus atractivos turísticos en Fitur 2026, que se celebrará hasta el 25 de enero en el recinto ferial de Ifema (Madrid). La capital y los municipios de Guijuelo, Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes serán los representantes de la provincia ante los más de 255.000 asistentes que se esperan este año.

El Ayuntamiento de la ciudad prefiere reservar los detalles para la presentación de este viernes, pero ha adelantado que dará voz a "las novedades de Ieronimus y Scala Coeli" para que los visitantes puedan 'tocar' el cielo de Salamanca.

Ieronimus se transformó el pasado mes de diciembre en +Ieronimus para ofrecer una experiencia más completa y tecnológica a los salmantinos y turistas, que podrán acceder a un espacio hasta entonces inédito: la bajocubierta. Su rehabilitación para la observación de las bóvedas y el tejado permite obtener una perspectiva única del conjunto catedralicio.

La visita comienza en la Sala del Alcaide, donde se ha incorporado una 'pieza escultórica/pantalla' que ofrece la posibilidad de entender los detalles del retablo de los hermanos Delli, e incluye el acceso a la Torre Mocha, también renovada, y a la Sala de la Bóveda. En este último espacio se ha apostado por una propuesta mixta expositiva y audiovisual para homenajear a los constructores de las catedrales.

Vistas desde el Scala Coeli de Salamanca y su Catedral

Scala Coeli, por su parte, incorpora novedades que se podrán disfrutar a partir de primavera. El hall de entrada será el inicio de una "ascensión transformadora" a las torres. El tramo inicial de escalera se ilustrará con imágenes que muestran la arquitectura del edificio reflejada sobre sí misma; el primer matroneo estará dedicado a la reina Margarita de Austria y el segundo incluirá la propuesta expositiva 'Los tesoros ocultos', vinculada a la colección de pinutras de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Las escaleras de ascenso al campanario ofrecerán una experiencia neobarroca y emocional a través de una decena de videomapping y una banda sonora 'ad hoc'. Mientras, las que conducen a las torres se servirán de la realidad aumentada para trasladar a los visitantes al pasado, como a la Salamanca de tiempos de Unamuno.

Asimismo, el consistorio ha anticipado que promocionará 'Salamanca, ciudad del español' y que aprovechará su presencia en Fitur para renovar los convenios con Movelia, la cámara de Comercio, la asociación de hostelería y la media maratón y firmar uno con la Junta de Semana Santa.

Santa Marta repite participación

Santa Marta se estrenó en Fitur durante la pasada edición y este 2025 repite con nuevas propuestas para todos los públicos. El alcalde del municipio, David Mingo, será el encargado de dar a conocer esas iniciativas, que combinan ocio, ciencia, arte y experiencias al aire libre.

El municipio se suma al turismo astronómico con una actividad relacionada con el eclipse total que tendrá lugar el 12 de agosto y vuelve a dar protagonismo a la ribera del Río Tormes y a la Isla del Soto. Si durante 2025 se destacó como escenario de las rutas de los bichos gigantes y de arte emboscado, en esta edición acogerá una nueva iniciativa natural.

El Ayuntamiento de Santa Marta también ha anunciado una propuesta científica para fomentar el aprendizaje familiar y la puesta en valor de "la magnífica hostelería con la que cuenta la localidad".

Guijuelo y Béjar, los municipios con estand propio

Estand de Guijuelo para Fitur 2026 | Ayuntamiento de Guijuelo

Guijuelo y Béjar son los municipios de la provincia que cuentan con un estand individual. El del municipio chacinero, en el pabellón 9B08, es uno de los más visitados cada año por la degustación que ofrece de su producto estrella: el jamón ibérico. "Todo el mundo pregunta por él. Me gusta pensar que, estando aquí, ayudamos a nuestros empresarios a venderlo", afirmó el alcalde, Roberto Martín, en unas declaraciones facilitadas a este medio durante la edición anterior.

El municipio chacinero aterrizó el miércóles en la Feria Internacional de Turismo y, desde entonces, ha organizado varias actividades y presentaciones para dar a conocer su gastronomía y atractivos turísticos, como la Ruta Turística Jamón de Guijuelo, una propuesta que incluye paseos por la dehesa, visitas a bodegas y la cata de productos ibéricos.

El estand de Béjar también se encuentra en el Pabellón 9 e incluye un simulador de esquí para promocionar la estación de La Covatilla y una gran pantalla que proyecta vídeos inmersivos sobre las rutas de senderismo, la festividad del Corpus Christi y el turismo cultural que ofrece el municipio. Además, como en ediciones anteriores, los visitantes pueden probarse unas gafas de realidad aumentada con contenidos audiovisuales.

Participación de Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo

Alba de Tormes dará a conocer la oferta derivada del nuevo Plan de Sostenibilidad, que ha permitido invertir 1,3 millones de euros en el desarrollo turístico y patrimonial del municipio. También presentará la exposición que rescata el espíritu y el legado de San Juan de la Cruz, entre otras propuestas que ensalzan a la Villa Ducal como destino religioso, y promocionará el observatorio astronómico de la Ermita de Otero ante el eclipse solar del 12 de agosto.

Ciudad Rodrigo, por su parte, comparte estand con la ciudad portuguesa de Almeida y, para facilitar la asistencia de los mirobrigenses, ha organizado un servicio de autobús para este sábado. La salida será a las 7:00 horas desde la estación de autobueses y la vuelta se realizará sobre las 20:00 horas.