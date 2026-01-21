Salamanca ‘toma’ las pantallas de los Cines Callao de Madrid

Una de las imágenes más características y fotografiadas de Madrid en los últimos años es el edificio de Carrión, con su reconocible letreo de Schweppes y su esbelto torreón.

El edificio se sitúa entre la Gran Vía de Madrid y la plaza de Callao, sitio que durante esta semana tomará, metafóricamente hablando, la ciudad de Salamanca.

Con motivo de la Ferita Internacional del Turismo en Madrid (Fitur) la ciudad de Salamanca también se promociona durante estos días en la capital de España y, por ello, el Ayuntamiento ha elegido las pantallas digitales de los cines de Callao para anunciar las bellezas de la ciudad charra.

Lo harán a través de un spot promocional que se exhibe de forma continuada en las mencionadas pantallas: “Este enclave es uno de los más emblemáticos y concurridos del centro de Madrid, permite al Ayuntamiento acercar la oferta turística y cultural de la ciudad tanto a residentes como a los miles de personas que transitan diariamente por la zona”, admiten en un comunicado de prensa desde el Consistorio.

En esa misma nota de prensa valoran que Callao es la plaza más visitada de España y la tercera más transitada de Europa, además de la cercanía de la Gran Vía, “la segunda calle más concurrida de Europa”.

El Ayuntamiento espera alcanzar casi 5 millones de impactos para repercutir en el turismo nacional e internacional “reforzando así la visibilidad de Salamanca como destino de referencia”.