'Salamanca a Tope' regresa con más de un centenar de actividades entre marzo y junio

El programa municipal 'Salamanca a Tope' regresa con más de un centenar de actividades, 134 en concreto, que tendrán lugar entre marzo y junio.

Las actividades se desarrollarán los viernes y sábados y están dirigidas a niños y jóvenes de entre 7 y 30 años, todas ellas relacionadas con la práctica deportiva, la expresión artística y musical, la cocina, el cine, el cuidado personal, la nutrición deportiva, entre otras, y salidas culturales para descubrir algunos de los espacios más destacados como el Ieronimus, Pozo de Nieve y el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. A mayores habrá una excursión programada al parque acuático Gran Florida, en Valladolid, el 27 de junio.

Como novedad, habrá un espectáculo de magia a cargo de la ilusionista Maga Dania, finalista de Got Talent España y semifinalista en America’s Got Talent, que tendrá lugar el 21 de marzo, a las 22:00 horas, en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ con entrada es libre hasta completar el aforo.

Las inscripciones se abrirán los martes a las 17:00 horas y se cerrará de forma automática cuando la actividad haya completado el número de plazas y ofrece información al participante de aquellas plazas que quedan libres. Los menores deberán adjuntar la autorización del progenitor o tutor.

Todas las actividades que se llevarán a cabo con el día y el horario se puede consultar en el siguiente enlace.