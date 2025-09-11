‘Salamanca a Tope’ regresa este viernes con un centenar de actividades para jóvenes

Las actividades se han dividido en dos grupos de edad. Para los más jóvenes, de 7 a 13 años, las propuestas comenzarán a partir de las 19:00 horas. Por su parte, los jóvenes de 14 a 30 años podrán participar en actividades que se iniciarán a las 22:00 horas

Cartel SAT 2025
Cartel SAT 2025

El programa municipal ‘Salamanca a Tope’ vuelve a la actividad este viernes, 19 de septiembre, con una nueva edición que se extenderá hasta el 29 de noviembre. La iniciativa, que cumple 25 años, busca promover un ocio nocturno saludable y de calidad entre niños y jóvenes de 7 a 30 años, sirviendo como una herramienta clave para la prevención de adicciones. A lo largo de su historia, el programa ha organizado más de 6.000 actividades, atrayendo a más de 400.000 participantes.

Este año, ‘Salamanca a Tope’ ha programado un total de 72 actividades, ofreciendo una amplia variedad de propuestas que incluyen deporte, arte, música, cocina, cine y salidas culturales. Los participantes tendrán la oportunidad de descubrir lugares emblemáticos de la ciudad como Ieronimus y el Pozo de Nieve. Además, la agenda de esta edición contará con propuestas temáticas especiales para las celebraciones de Halloween y la Navidad.

Las actividades se han dividido en dos grupos de edad. Para los más jóvenes, de 7 a 13 años, las propuestas comenzarán a partir de las 19:00 horas. Por su parte, los jóvenes de 14 a 30 años podrán participar en actividades que se iniciarán a las 22:00 horas. Aunque la mayoría de los eventos se llevarán a cabo en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, también se han incluido otras localizaciones como espacios culturales y Huertos Urbanos.

Para participar, los interesados pueden consultar la programación completa y realizar su inscripción a través de la web www.salamancaatope.org. El sistema de inscripción se abrirá automáticamente a las 17:00 horas.

Para los menores de edad, es obligatorio adjuntar la autorización de un progenitor o tutor. La página web mostrará en tiempo real las plazas disponibles para cada actividad.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats