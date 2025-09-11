‘Salamanca a Tope’ regresa este viernes con un centenar de actividades para jóvenes

El programa municipal ‘Salamanca a Tope’ vuelve a la actividad este viernes, 19 de septiembre, con una nueva edición que se extenderá hasta el 29 de noviembre. La iniciativa, que cumple 25 años, busca promover un ocio nocturno saludable y de calidad entre niños y jóvenes de 7 a 30 años, sirviendo como una herramienta clave para la prevención de adicciones. A lo largo de su historia, el programa ha organizado más de 6.000 actividades, atrayendo a más de 400.000 participantes.

Este año, ‘Salamanca a Tope’ ha programado un total de 72 actividades, ofreciendo una amplia variedad de propuestas que incluyen deporte, arte, música, cocina, cine y salidas culturales. Los participantes tendrán la oportunidad de descubrir lugares emblemáticos de la ciudad como Ieronimus y el Pozo de Nieve. Además, la agenda de esta edición contará con propuestas temáticas especiales para las celebraciones de Halloween y la Navidad.

Las actividades se han dividido en dos grupos de edad. Para los más jóvenes, de 7 a 13 años, las propuestas comenzarán a partir de las 19:00 horas. Por su parte, los jóvenes de 14 a 30 años podrán participar en actividades que se iniciarán a las 22:00 horas. Aunque la mayoría de los eventos se llevarán a cabo en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, también se han incluido otras localizaciones como espacios culturales y Huertos Urbanos.

Para participar, los interesados pueden consultar la programación completa y realizar su inscripción a través de la web www.salamancaatope.org. El sistema de inscripción se abrirá automáticamente a las 17:00 horas.

Para los menores de edad, es obligatorio adjuntar la autorización de un progenitor o tutor. La página web mostrará en tiempo real las plazas disponibles para cada actividad.