Salamanca se une a la marcha por la ‘Paz y Libertad’ en Venezuela

Salamanca se encuentra entre las ciudades españolas que este sábado 6 de diciembre han acogido concentraciones para apoyar a la ganadora del Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Esta Marcha por la Paz y Libertad en Venezuela ha sido convocada por el propio partido de Machado, Vente Venezuela, a pocos días de que se celebre la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre en Oslo. Han sido varias las personas que se ubicado delante de la fachada del Ayuntamiento con mensajes como "El Nobel ilumina el camino a la libertad", "El Novel es de toda la diáspora" o "El Nobel es de los que están injustamente detenidos".

Son varias las ciudades de España, así como de otros países, que en solidaridad se han unido a este llamamiento que, sin embargo, no se ha podido llevar a cabo en Venezuela por la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

La líder democrática de Venezuela se encuentra escondidas en un lugar seguro, según informa el periódico El Mundo, por lo que no es todavía seguro que pueda viajar a recoger este galardón, al estar comprometida su seguridad.