Salamanca se une a la visibilización de la Encefalomielitis Miálgica severa con la presentación del documental “Voces en la sombra”

La Asociación de Personas con Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca (AFIBROSAL) ha anunciado que organizará un evento especial en la ciudad para presentar el documental “Encefalomielitis Miálgica severa, voces en la sombra”, una obra que visibiliza la realidad extrema de quienes viven confinados por esta enfermedad profundamente incapacitante.

La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de la Encefalomielitis Miálgica severa, y forma parte de una campaña de sensibilización impulsada por CONFESQ, la coalición nacional de entidades relacionadas con enfermedades como la Fibromialgia, la Sensibilidad Química Múltiple y la Electrohipersensibilidad.

El estreno oficial del documental será el 2 de octubre de 2025 en Valencia, pero AFIBROSAL llevará la obra a Salamanca tras el estreno para acercar esta dura realidad a la sociedad salmantina, los profesionales sanitarios y las instituciones locales.